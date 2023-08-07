«Мы пониже и пожиже»: Золотовицкий восхитился Мирошниченко и актерами ее времени

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV; 5-tv.ru

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Знаменитость знала некий секрет, который не передается в рамках уроков.

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий заявил, что многие актеры пытаются дотянуться до уровня народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко, однако они «ниже и жиже». Своим мнением он поделился со сцены Московского художественного театра имени Чехова во время прощания со звездой МХТ.

Золотовицкий отметил, что на гражданскую панихиду собралось большое количество гостей, несмотря на жару, отпуска и личные невзгоды. По его словам, полный зал для Мирошниченко — самое больше счастье.

Актер приоткрыл двери студии МХАТ, рассказав, что там есть алея культовых выпускников. Она существует, по большей части, благодаря Ирине Мирошниченко и другим актерам ее поколения, подчеркнул он.

«Мне кажется, что мы пониже и пожиже, а хочется к ним подтягиваться. Это очень трудно», — прокомментировал он.

Золотовицкий добавил, что актерам счастливится находиться в «намоленных» местах, где стояли до них великие люди. Однако день за днем, раз за разом, к этому привыкаешь. Мирошниченко же была другой — знала какой-то секрет, который не передается уроками или предметами.

Заслуженный артист заключил, что этот секрет непременно надо передавать из рук в руки, чтобы память об актрисе жила. Он обратился к гробу с телом покойной и попросил прощения за то, что никто не сумел продлить ее годы.

Ирина Мирошниченко скончалась в больнице на 82-м году жизни спустя несколько дней после госпитализации. Известно, что в палате у нее произошла остановка сердца, однако врачи сделали невозможное — запустили его заново. Вскоре остановка повторилась. Врачам, к сожалению, сотворить чудо во второй раз не удалось.

Ранее 5-tv.ru писал, что разрыдавшаяся Марина Зудина попросила Мирошниченко передать привет ее покойному мужу Олегу Табакову.