Теперь все ясно: вскрылись новые подробности о сбившем насмерть ребенка в Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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Новыми деталями о трагедии поделился один из очевидцев.

Стали известны подробности смертельной аварии на севере Москвы — водитель автомобиля Skoda, который сбил ребенка, был пьян в момент ДТП. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Мальчик переходил дорогу на зеленый свет, а вот автомобилист проехал на запрещающий сигнал светофора. Когда мужчина понял, что натворил, он остановился и вышел из машины.

Но помощь ребенку не оказал, вместо этого поспешил побыстрее скрыться с места. Вот что рассказал один из очевидцев.

«Услышал звук удара, визжащих тормозов, женские крики. Понимаю, что что-то не так, побежал сюда. Прибежав на место, увидел, как на остановке лежит мальчик, и рядом крутится мужчина в синей одежде. Бегает туда-сюда, за голову хватается», — поделился он.

Скорую вызвали прохожие, но приехавшие на место врачи не смогли спасти ребенка. Виновник трагедии дает показания, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эта трагедия произошла на улице Лавочкина. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.