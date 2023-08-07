Захарова назвала условия мира на Украине

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Тем временем, киевский режим продвигает свою «формулу».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя итоги встречи в Джидде, назвала условия для мира на Украине. Заявление дипломата опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Так, среди перечисленного — прекращение боевых действий и терактов со стороны киевского режима, а также прекращение накачки оружием от западных стран, нейтральный статус и признание за Россией новых территорий.

Между тем Захарова отметила, что киевский режим и Запад, продвигая «формулу Зеленского», пытаются принизить мирные предложения других стран.

В консультациях по Украине принимали участие представители порядка 30 государств, среди которых США, Великобритания, страны ЕС и другие. Россия участия не принимала. В связи с этим президент Мексики также отказался от участия в консультациях.

ВС РФ продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные уничтожили пункт временной дислокации боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара.