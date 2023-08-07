В московском Храме Софии Премудрости Божией отпевают Ирину Мирошниченко

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

После церемонии гроб с телом знаменитой актрисы захоронят на Троекуровском кладбище.

В Храме Софии Премудрости Божией на Софийской набережной в Москве отпевают народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко. Друзья, близкие и коллеги последний раз благодарят и прощаются с выдающейся актрисой.

Посетители траурной церемонии продолжают усыпать цветами гроб с телом знаменитости. Гости зажигают свечи и выстраиваются в очереди, чтобы подойти и хоть на минуту задержаться у тела кумира, прошептать, что она значит для них, проводить в последний путь.

Прощание с Ириной Мирошниченко началось в 11:00 по столичному времени. Гроб с ее телом был выставлен в Московском художественном театре имени Чехова. Траурную церемонию посетили друзья, коллеги и поклонники артистки. В их число попали — руководитель МХТ Константин Хабенский, бывший министр культуры Михаил Швыдкой, народная артистка РФ Марина Зудина, певец Лев Лещенко и многие другие.

После завершения гражданской панихиды зал встал и аплодировал еще несколько минут. Гроб с телом был перевезен из театра в храм, куда продолжают стекаться почитатели творчества Мирошниченко. Известно, что по завершению ритуальных действий актрису захоронят на Троекуровском кладбище.

Ирина Мирошниченко скончалась в больнице на 82-м году жизни спустя несколько дней после госпитализации. Известно, что в палате у нее произошла остановка сердца, однако врачи сделали невозможное — запустили его заново. Вскоре остановка повторилась. Врачам, к сожалению, сотворить чудо во второй раз не удалось.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лещенко назвал Мирошниченко иконой МХТ имени Чехова