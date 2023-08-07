Под Белгородом задержали подозреваемого в убийстве 15-летней девочки

Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Tereshchenko/Izvestia

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Тело подростка было обнаружено в родном городе на местном кладбище.

В Белгородской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 15-летней девочки. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Известно, что несколько дней назад вечером несовершеннолетняя вышла на прогулку. На протяжении двух дней ее местонахождение оставалось неизвестным, а потом сотрудники СК и МВД в рамках инициированного после ее пропажи расследования наткнулись на жуткую находку со следами насилия.

Тело подростка было обнаружено в родном городе Разумном на местном кладбище.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК возбудил уголовное дело по факту убийства 15-летней девочки после обнаружения ее мертвой.