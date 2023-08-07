«Бессмысленный ультиматум»: Захарова о продвижении «формулы Зеленского»

Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Maeterlinck

Читайте нас в: Дзен Новости

Дипломат прокомментировала итоги состоявшейся в Саудовской Аравии встречи по украинскому конфликту.

Киевский режим и Запад, продвигая «формулу Зеленского», пытаются принизить мирные предложения других стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи со встречей в Джидде по украинской тематике.

По словам дипломата, данная формула представляет собой «бессмысленный ультиматум России».

«Ни один из ее 10 пунктов не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса, а их совокупность представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий. На такой основе мирное урегулирование невозможно», — добавила Захарова.

В консультациях по Украине принимали участие представители порядка 30 государств, среди которых США, Великобритания, страны ЕС и другие. Россия участия не принимала. В связи с этим президент Мексики также отказался от участия в консультациях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления итальянской Corriera de la serra по итогам встречи по Украине в Саудовской Аравии.