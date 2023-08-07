Школьник в Екатеринбурге зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Конфликт между молодыми людьми вспыхнул ночью в квартире. Что могло стать причиной трагедии?

В Екатеринбурге молодые люди не смогли разрешить вспыхнувшую ссору и один из них схватился за нож. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.

Уточняется, что конфликт произошел между 16-летним парнем и 17-летней девушкой ночью в квартире. Предварительно, из-за ревности молодой человек зарезал свою подругу. При этом парень сознался в содеянном и написал явку с повинной.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. По данным МВД, орудие убийство было изъято. Также специалисты проведут все необходимы экспертизы и опросят знакомых и семьи молодых людей. Установление причин и обстоятельств случившегося контролирует прокуратура.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 15-летней девочки после обнаружения ее мертвой.