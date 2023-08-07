Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что ВСУ больше не могут скрывать потери

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Тем временем, так называемое контрнаступление не принесло успехов киевскому режиму.

Киевский режим больше не может скрывать свои колоссальные потери. Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Он отметил, что боевиков бросают в так называемое контрнаступление, однако успехов оно не приносит, а количество потерь только растет.

«Люди смотрят на увеличение кладбищ на Украине, они растут в геометрической прогрессии. По мере того, как тела привозят домой, у украинцев уже заканчивается место для их захоронения», — заявил Риттер.

ВС РФ продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы группировки «Запад» захватили семь опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Ольшан.