Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukraine Presi

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Только недавно лидера киевского режима осадили на саммите НАТО. Что на этот раз?

Намерение президента США Джо Байдена профинансировать поставки оружия для Тайваня станет беспрецендентым шагом и вряд ли понравится украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявил военный аналитик Драго Босник.

В статье для InfoBRICS эксперт отметил, что американцы впервые поставят оружие Тайваню в рамках своей программы по «иностранному военному финансированию». И, по его словам, можно только представить как на это отреагирует Зеленский.

Босник напомнил, что при этом недавно на саммите НАТО лидер киевского режима «испытал крайне неприятный холодный душ», когда Альянс фактически приказал продолжать конфликт до «последнего украинца».

«Теперь, похоже, Зеленскому придется научиться делиться «помощью» для «свободы и демократии“», — отметил аналитик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден в ходе прошедшего саммита НАТО в Вильнюсе подверг Зеленского публичному унижению за то, что тот осмелился повысить голос на своих «хозяев» и выразить недовольство решением не приглашать Украину в Альянс.