Губернатор Калужской области сообщил о сбитом в регионе беспилотнике

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Летательный аппарат пытался пролететь через регион минувшей ночью.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Ферзиковском районе Калужской области беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что беспилотник был поражен минувшей ночью, в районе 02:30. Пострадавших и разрушений нет.

Как писал 5-tv.ru, 3 августа в Калужской области были сбиты шесть украинских дронов, пытавшихся пролететь через регион. Пострадавших и разрушений также не было.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.