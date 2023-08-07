Гимнастки академии «Небесная грация» выступили на соревнованиях в Минске

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

В столицу Белоруссии приехали лучшие спортсменки из десяти стран мира.

Ученицы Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой приняли участие в первых международных соревнованиях. Воспитанницы триумфально выступили на вторых играх стран СНГ и турнире «Хрустальная Роза».

За три дня в копилке спортсменок оказались золотые, серебряные и бронзовые награды. И это в условиях высочайшей конкуренции.

На соревнования в Минск приехали лучшие гимнастки из десяти стран мира. За их выступлениями наблюдал корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.

Для них это больше, чем победа — юные воспитанницы Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой выступили на своем первом международном турнире. Позади три дня изнурительных соревнований, теперь — главная оценка: от олимпийской чемпионки и кумира.

«С сентября начнем учиться, все будет хорошо. Самое главное, чтобы были здоровые», — говорит Алина Кабаева.

Минск в эти дни — спортивная столица Евразии и всего мира. Вторые игры СНГ собрали больше двух тысяч спортсменов.

Только соревнования по художественной гимнастике — это десять стран, от Ливана и Малайзии до Белоруссии и России. В зале нет свободных мест, игры смотрят прямо на улицах Минска, ведь на ковре — лучшие из лучших.

А рядом с маститыми спортсменами — начинающие звезды. Первенство Содружества в этом году проходит в одно время с «Хрустальной розой» — международными соревнованиями, история которых насчитывает уже 20 лет.

«Дети, которые приехали на „Розу“, они смотрят на своих кумиров, они рядом с ними на одной площадке, они с ними фотографируются, они берут у них автографы», — отметила главный тренер Национальной сборной Республики Беларусь по художественной гимнастике Ирина Лепарская

«То есть игры вдохновляют вот этих, совсем юных?» — спросил журналист.

«Да, а „Роза“ украшает игры», — ответила она.

Впрочем, и самые юные не лишены спортивного азарта. Ксения Савинова — одна из самых ярких участниц турнира. Признается: перед тем, как приехать в Минск, буквально не выходила из тренировочного зала.

«Мы работали по две тренировки в день, на первой у нас была хореография и прогоны. <…> Мы были готовы, поэтому не так сильно страшно было», — поделилась воспитанница Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой Ксения Савинова.

Лучшие традиции классической школы художественной гимнастики, которые с юных лет прививает своим воспитанницам Академия «Небесная грация» Алины Кабаевой.

«Когда эта команда работает под руководством Алины Маратовны, я думаю, что наверно, конечно, это здорово продумано, все вплоть до мелочей. <…> В первый день очень многие люди подходили, и специалисты хорошего уровня помнят детей: какие они были, какие они стали», — сказала тренер Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой Ирина Дзюба.

Они боролись на равных с подопечными маститых школ художественной гимнастики — богатыми на историю и традицию клубами. И очень трепетно болели за своих.

«Я плохо помню первый такой выезд, но помню, что было волнительно. Я очень переживала, переживала подвести страну, тренеров, себя. Я им желаю главное: собраться, показать все то, что они отработали, все то, что они умеют, и просто выступают для себя, для зрителей, для тренеров», — поделилась пятикратная чемпионка мира Арина Аверина.

Именно к этому и стремились юные спортсменки. Академия «Небесная грация» представила участниц во всех возрастных категориях турнира.

«Команда подобрана, у каждой есть потенциал. То есть я думаю, что сейчас с каждым турниром мы будем видеть еще больше медалей, потому что настрой сейчас еще более на работу такой есть», — подчеркнула тренер Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой Ольга Стрючкова.

«Девчонки неплохо справились со своей задачей. Первый день вообще все чисто прошли программу, без потерь. И выполнили то, что мы от них ждали», — признается тренер Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой Олеся Ковалева.

А уже на во второй день Ксения Савинова получила первую награду соревнований — серебро в финале упражнений с булавами. Через сутки Кристина Войтенко приумножила успех — булавы принесли первое золото ее Академии.

«Я была достаточно уверенной, но все равно волнение было, так как у меня новые композиции, и они еще не до конца отработаны. <…> Была сильная конкуренция, то, что Алине Маратовне понравилось, как я сделала, и всем тоже понравилось, как сделала», — поделилась воспитанница Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой Кристина Войтенко.

«Алина Маратовна пытается сделать что-то новое, что помогает детям больше понять, психология, питание — то есть, она этим очень внимательно занимается. Поэтому это такое начало, начало пути», — говорит двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева.

Любые соревнования — проверка на прочность, и минская арена — не исключение. Сила духа и воли, мастерство и умение.

Тысячи глаз в зале, миллионы зрителей — в телевизионной трансляции. Но многих гимнасток этих соревнований из совершенно разных стран объединяет серьезная подготовка, которую они прошли в стенах Академии «Небесная грация» Алины Кабаевой.

Самая современная тренировочная площадка, в качестве наставников — легенды спорта. А главное — эталонные стандарты художественной гимнастики.

Все это сделало Академию «Небесная грация» точкой притяжения. Многие из тех, кто вышел на международные старты в Минске, прошел сборы в Сочи: от участниц Игр СНГ с Кубы и Казахстана до авторитетных отечественных школ гимнастики.

«Практически первый старт за лето, который нас двинул вперед. <…> Ошибок сделали много, ну такие ошибки, которые исправляются. <…> Нам надо еще раз в „Небесную грацию“ ехать, скорее все исправлять», — признается заслуженный тренер России, мастер спорта СССР, главный тренер спортивной школы «Крылья Советов» Елена Карпушенко.

И двери Академии для настоящих талантов всегда открыты.

«Мы даем площадку для талантливых детей. И я не тренер, я только организовываю этот процесс, создаем хорошие условия, и очень важно, что у нас дети, если приезжают из регионов, они выступают за свое общество и за ним идет его тренер. <…> И мы приглашаем детей из разных регионов со всей страны в нашу академию: талантливых девочек, детей, которые только начинают. Например, первые шаги делать в художественной гимнастике. Вот с 1 сентября мы запускаем бюджетные места, где дети могут прийти и тренироваться бесплатно: причем возраст — это три с половиной, четыре года, до шести лет», — говорит олимпийская чемпионка, глава благотворительного фонда Алина Кабаева.

Абсолютная звезда этих стартов, надежда российской художественной гимнастики Лала Крамаренко признается: ее всегда восхищали упорство и профессионализм, с которыми Алина Кабаева добилась успехов в спорте. Теперь восхищает, как олимпийская чемпионка отстаивает правила, которые принесли ей медали.

«Мне легче выступать по правилам „Небесной грации“, потому что там больше элементов. <…> Мы много убираем элементов, потому что они просто не считаются по правилам FIG. Это очень обидно, мы не можем, например, делать смешанные повороты, тройные элементы мы не имеем права делать», — отметила трехкратная чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике Лала Крамаренко.

«Если мы выступаем, то мы выступаем на своем уровне, наши гимнастика на высоком уровне находится. И мы здесь тоже выполняем три, например, комбинируемых элемента, и у нас они очень сложные», — подчеркнула хореограф сборной России по художественной гимнастике Ирина Зеновка.

И то, что легендарная олимпийская чемпионка увидит все это лично, для участниц Игр стало настоящим сюрпризом. Алину Кабаеву очень долго не отпускали начинающие и маститые спортсменки.

И она делилась своим опытом вне зависимости от того, к какому клубу или стране относятся грации художественной гимнастики. Еще один сюрприз — специальная награда олимпийской чемпионки. Самой артистичной участницей Игр Содружества она назвала приму белорусской художественной гимнастики Алину Горносько.

«Мне безумно приятно получить такую награду из рук Алины Маратовны. <…> Она является кумиром для многих гимнасток в спорте, она выдающаяся личность», — призналась многократный призер чемпионатов мира, серебряный призер чемпионата Европы (Белоруссия) Алина Горносько.

Российские гимнастки забрали почти все золото Игр СНГ, на втором месте — белорусская команда. И тем, и другим праздновать победу некогда: уже в ноябре — турнир «Небесная грация».

В этом году он пройдет в Шанхае. Это дает шанс вернуться к золотому стандарту художественной гимнастики, который так давно мечтают увидеть спортсмены, тренеры, судьи и поклонники самого изящного вида спорта.