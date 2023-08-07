Попали под «Град»: российские бойцы уничтожили опорный пункт ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Все действия наших солдат доведены до автоматизма.

Ответные удары по противнику в зоне спецоперации наносит наша реактивная артиллерия. На краснолиманском направлении российские «Грады» уничтожили минометные позиции и опорный пункт киевских формирований.

Били они с расстояния около десяти километров: корректировать огонь помогали операторы беспилотников. После подавления целей экипажи оперативно поменяли позицию, чтобы самим не попасть на прицел боевиков.

Все действия наших бойцов — от сворачивания техники до перемещения в безопасный район — доведены до автоматизма, и происходят за считанные минуты.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.