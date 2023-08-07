Попали под «Град»: российские бойцы уничтожили опорный пункт ВСУ
Бойцы ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky; 5-tv.ru
Все действия наших солдат доведены до автоматизма.
Ответные удары по противнику в зоне спецоперации наносит наша реактивная артиллерия. На краснолиманском направлении российские «Грады» уничтожили минометные позиции и опорный пункт киевских формирований.
Били они с расстояния около десяти километров: корректировать огонь помогали операторы беспилотников. После подавления целей экипажи оперативно поменяли позицию, чтобы самим не попасть на прицел боевиков.
Все действия наших бойцов — от сворачивания техники до перемещения в безопасный район — доведены до автоматизма, и происходят за считанные минуты.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.