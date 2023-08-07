«Вылазь, братуха!» — очевидцы вытащили водителя из горящего грузовика
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Очевидцы вытащили водителя из горящего грузовика на трассе Тюмень-Омск
Фото, видео: www.globallookpress.com / Vasilii Smirnov; 5-tv.ru
Мужчина оказался зажат в искореженном автомобиле и его шансы на спасение стремились к нулю.
В Тюменской области очевидцы спасли зажатого в горящей фуре водителя.
«Давай, брат, вылазь! Вылазь, братуха!»
На федеральной трассе грузовик в темноте врезался в ограждение, опрокинулся и вспыхнул. На помощь бросился один из проезжавших мимо дальнобойщиков. Он монтировкой разбил лобовое стекло полыхающего автомобиля и буквально за ноги начал вытаскивать водителя из кабины. Тот остался жив, и даже отказался от медицинской помощи.