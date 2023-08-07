Аномальный индекс: в ряде регионов России ожидается экстремальная жара

Фото: www.globallookpress.com / Ricardo Rubio

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Находиться под прямыми солнечными лучами в такое время очень опасно. При выходе на улицу лучше носить одежду с длинным рукавом.

Ряд регионов России ожидает аномальная жара. В ближайшие дни температура в некоторых областях поднимется до 40-43 градусов. Об этом сообщил в интервью ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, наиболее высокие значения термометра будут фиксироваться в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, а также в Краснодарском крае и Ставрополье. До 37 градусов температура поднимется в Орловской, Тамбовской, Курской, Белгородской и Рязанской областях.

«На юге европейской части России будет очень высокая температура, экстремально высокая в ближайшие дни. В Краснодарском крае прогнозируется 39-40 градусов, в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, Ставрополье — до 40-42 градуса, в Калмыкии — до 43 градусов», — отметил Вильфанд.

Также метеоролог посоветовал жителям этих регионов носить темные очки, головные уборы и одежду с длинным рукавом, а также не находиться под прямыми солнечными лучами. Дело в том, что в ближайшие дни ожидается высокий ультрафиолетовый индекс.

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