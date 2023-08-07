Европу охватили природные пожары: горит Португалия и остров Сардиния

Фото, видео: www.globallookpress.com / Globalimagens / Atlanticopress; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

С такой же проблемой столкнулись и на Кипре.

Площадь в семь тысяч гектаров охватил природный пожар в Португалии. 11 человек госпитализировали с ожогами. Огонь подступил близко к нескольким населенным пунктам. Власти в экстренном порядке эвакуировали жителей. К борьбе с пожарами подключили авиацию. Но спасатели говорят, что взять пламя под контроль удастся в лучшем случае только через несколько дней. Огонь распространяется стремительно из-за сильного ветра.

Из-за пожаров эвакуируют людей и на Сардинии. Оттуда вывезли 600 человек. Тушением занимаются семь самолетов, которые сбрасывают на очаги возгорания морскую воду.

Кроме того, два воздушных судна для тушения лесного пожара на Кипре направляет Греция. Крупное возгорание возникло под Лимасолом. В ликвидации задействованы все спасательные силы региона. На просьбу о помощи также откликнулись Иордания и Израиль.