Кот в мешке: как мошенники обманывают россиян на продаже домашних животных

Россиян хотят защитить от мошенничества, связанного с продажей домашних животных

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jaap Arriens; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Недобросовестные заводчики пытаются выдать, например, дворняжку за породистую собаку. И таких случаев — десятки. Однако вскоре их «бизнес» могут прикрыть.

Купить кота в мешке теперь станет сложнее — в России предлагают поправки, которые сделают жизнь черных торговцев животными сложнее, а их «бизнес» — практически невозможным.

Теперь случаев, когда граждане покупали таксу вместо той-терьера и дворовую кошку вместо мейн-куна станет меньше. Правда, признаются эксперты, такие изменения могут навредить животным. Все подробности в репортаже корреспондента «Известий» Романа Ишмухаметова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заводчиков собак и кошек могут обязать платить налоги.