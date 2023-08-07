Маск допустил, что проиграет в бою с Цукербергом из-за своего веса

Фото: Reuters / JONATHAN ERNST

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Поединок миллиардеров будет транслироваться в прямом эфире.

Илон Маск дал свой прогноз на бой Марком Цукербергом. По словам владельца соцсети Х (прежнее название Twitter), если поединок будет коротким, то у него есть все шансы на победу. Однако на «длинной дистанции» вероятность того, что глава Meta* его одолеет, — больше. Такими мыслями американский бизнесмен поделился в своем блоге.

«Если бой окажется коротким, я, вероятно, выиграю. Если длинным, он может победить из-за выносливости. Я намного крупнее, и есть причина, по которой в ММА существуют весовые категории», — отметил Маск.

Бизнесмен также добавил, что весит не менее 300 фунтов (136 килограммов). Ранее Маск сообщал, что наблюдать за боем можно будет в прямом эфире, а все вырученные за деньги будут оправлены на благотворительность для ветеранов.

Конфликт между миллиардерами разгорелся после публикации намерений Цукерберга выпустить конкурента Х. Маск бросил Цукербергу вызов на поединок, а тот неожиданно согласился.

Битва на ринге: Цукерберг принял предложение Маска о сражении

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать Маска запретила сыну драться с Цукербергом. Она предложила провести словесный поединок, в котором победит самый смешной. Видимо, не уговорила.

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