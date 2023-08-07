В Москве простятся 7 августа с актрисой Ириной Мирошниченко

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Похоронят артистку на Троекуровском кладбище.

В понедельник, 7 августа, в Москве пройдет прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко.

Церемония прощания начнется в 11 часов утра в Московском художественном театре имени Чехова. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.

Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни.

Знаменитая актриса родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ и сразу была принята в труппу Московского художественного академического театра. За свою карьеру она сыграла десятки ролей — как в кино, так и на сцене.

Наибольшую известность ей принесли роли в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Вам и не снилось…» и другие.

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Как отметила ранее актриса Елена Проклова, Мирошниченко положила на алтарь своей профессии буквально все. Также она назвала ее актрисой «до мозга костей».

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