Мировые сборы фильма «Барби» преодолели отметку в миллиард долларов

Фото: www.globallookpress.com / Warner Bros

Читайте нас в: Дзен Новости

На достижение такого результата картине понадобилось 17 дней.

Фильм «Барби» собрал в мировом прокате свыше одного миллиарда долларов за 17 дней с момента премьеры, сообщает издание Variety.

Отмечается, что картина заработала 459 миллионов долларов в Северной Америке и 572 миллиона в других странах. Кроме того, «Барби» — первый фильм, снятый женщиной, которому удалось достигнуть таких результатов по всему миру. Несмотря на выход других не менее популярных фильмов, картина удерживает первое место в чарте США уже третью неделю подряд.

«Это переломный момент для „Барби“, и никто, кроме Греты Гервиг, не смог бы воплотить эту икону разных поколений и ее мир в такую ​​забавную, эмоциональную и занимательную историю, которая находит отклик у всех зрителей, и буквально окрашивает весь мир в розовый цвет», — отметили в Warner Bros.

«Мистическое ощущение»: как «Барби» стал одним из главных фильмов года

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько денег Барби и Кен отдали бы за полис ДМС. За страховку героям придется заплатить около 50 тысяч рублей.