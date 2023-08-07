Звезда «Великолепного века» Узерли вошла в список самых красивых женщин всех времен

Фото: www.globallookpress.com / Manuele Mangiarotti

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Помимо этой актрисы в рейтинг вошли и ее коллеги — Меган Фокс, Сальма Хайек и другие.

Турецкая актриса Мерьем Узерли, известная по роли Хюррем в сериале «Великолепный век», вошла в список самых красивых женщин всех времен, составленный World of Statistics. Об этом сообщило издание Elele.

Девушка находится на 22 строчке. Помимо Узерли в рейтинг также вошли Дженнифер Лопес, Меган Фокс, Сальма Хайек и многие другие.

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Узерли приняла решение покинуть сериал «Великолепный век» после третьего сезона. Актриса заявила, что пошла на это из-за личных проблем. Таким решением остались недовольны ни зрители, ни создатели шоу. Без актрисы рейтинги четвертого сезона заметно просели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Узерли показала подросших дочерей в личном блоге. На опубликованном снимке девочки обнимают маму и мягкие игрушки. Поклонники актрисы оказались в полном восторге от фотографии. Они буквально завалили звезду восторженными комментариями.