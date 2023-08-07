Мятежники в Нигере объявили о закрытии воздушного пространства страны
Фото: www.globallookpress.com / Djibo Issifou
Госпереворот в стране произошел 26 июля.
Мятежники в Нигере объявили о закрытии воздушного пространства в стране, сообщает Al-Arabiya.
Об этом было заявлено на фоне поставленного Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) ультиматуме о необходимости вернуть к власти президента Мохамеда Базума. В противном случае ЭКОВАС обещал применить силу для восстановления конституционного порядка в Нигере.
До этого стало известно о разработанном ЭКОВАС плане возможного военного вмешательства в Нигер.
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Мохамед Базум был свергнут 26 июля в результате госпереворота. Тогда же руководители восстания сообщили о закрытии границ страны, введении комендантского часа и приостановке действия местной конституции.
Ранее, писал 5-tv.ru, африканист Андрей Есипов назвал наиболее вероятную причину госпереворота в Нигере.