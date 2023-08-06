Украина получила от Чехии симулятор F-16 для обучения летчиков
Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service
Ожидается, что Киев получит американские истребители к концу году. Но смогут ли они изменить положение ВСУ?
Украина получила от Чехии симулятор для обучения летчиков навыкам управления американским истребителем F-16. Об этом сообщили в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского.
«Президенту <…> продемонстрировали работу симулятора, переданного Украине Чехией. <…> Зеленский испытал работу комплекса на практике», — говорится в сообщении.
В июле координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина получит истребители F-16 к концу года.
Многие эксперты отмечают, что американские истребители не смогут изменить ход боевых действий. Так, экс-советник ЦРУ Джим Рикардс указал, что Вооруженные силы России успешно уничтожают бронетехнику и другое вооружение украинских боевиков, в том числе и западного производства.
«И с F-16 будет то же самое», — отмечал он.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Запад не достиг договоренности по обучению пилотов ВСУ на F-16.