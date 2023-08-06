Четыре человека погибли в массовом ДТП на Кубани
Виктория Алакоз 29 0
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Автомобили превратились буквально в груду металла. Что произошло?
Массовое ДТП произошло на трассе Тамань — Веселовка в Краснодарском крае. На 16-м километре дороги столкнулись четыре легковушки, превратившись буквально в груду металла. Погибли четыре человека, еще трое пострадали. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
«По предварительной информации, водитель Chery Amulet выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями Toyota RAV4, Hyundai Solaris и Hyundai Elantra», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что среди пострадавших 16-летняя девочка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четыре человека погибли в ДТП при резком маневре под Волгоградом.