На Кубани локализовали крупный пожар на складе с шелухой от семечек
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; МЧС России; 5-tv.ru
Огонь успел распространиться на площади свыше двух тысяч квадратных метров.
Крупный пожар произошел на складе с шелухой от семечек в Краснодарском крае, сообщили в МЧС РФ. К ликвидации возгорания привлечено 103 человека и 24 единицы техники.
Как сообщили в ведомстве, пожарным уже удалось локализовать огонь на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Также отмечается, что тушение осложняют погодные условия — сильный ветер и жара. Склад находится в поселке Кубанском Новопокровского района.
Сведений о пострадавших не поступало. Обстоятельство произошедшего выясняются.
Ранее, как писал 5-tv.ru, в этот день огонь охватил фабрику по производству спорттоваров в Дмитровском районе. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 1200 квадратных метров.