В США заявили о создании коалиции вторжения на Украину

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Army

Читайте нас в: Дзен Новости

Запад строит планы по взятию части территории Незалежной силами Польши и Литвы. Но зачем?

Запад создает коалицию вторжения на Украину, ключевая роль в которой отводится странам Восточной Европы. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в очередном на своем YouTube-канале.

«Коалиция добровольцев — это то, что мы сейчас наблюдаем. Это очень опасная ситуация, потому что Россия сильна как никогда, а мы — нет. Мы перестали быть государством образца 1991 года. Наша армия не в лучшем состоянии», — сказал он.

По мнению Макгрегора, в коалиции вторжения на Украину ведущими станут Польша и Литва. Если они не смогут оккупировать западные области Незалежной, на помощь им, возможно, придут США.

Полковник также заявил, что Белый дом ищет способ дистанцироваться от своего тотального провала на Украине и обвинить Киев в поражении. По мнению Макгрегора, власти США хотят объявить о том, что сделали все возможное и предоставили Украине все необходимое вооружение и технику, но Киев «не смог ничего сделать».

Ранее 5-tv.ru опубликовал мнение экс-морпеха США Брайана Берлетика, который предрек разгром Вооруженных сил Украины по итогам контрнаступления.