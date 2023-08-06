Попавшая в ДТП певица Лада Дэнс переведена в частную клинику в Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com / Razhden Gamezardashvili

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Стало известно о сроках реабилитации госпитализированной после аварии артистки.

Попавшая в ДТП певица Лада Дэнс (Лада Волкова) переведена в частную клинику в Подмосковье, где проведет несколько дней. Об этом сообщает МК со ссылкой на директора знаменитости Сергея Пудовкина.

«После страшного ДТП в Подольске Лада получила травму бедра, черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Сейчас мы с ней пообщались. Она сообщила, что в машину, в которой она ехала, врезался попавший ранее в ДТП автомобиль Bently», — рассказал представитель певицы.

По словам Пудовкина, Лада Дэнс в момент столкновения находилась на заднем сиденье автомобиля. В результате аварии певица пока не в состоянии выходить на сцену, поэтому все ее выступления на ближайший период отменены. Что касается сроков реабилитации артистки, то врачи дают хорошие прогнозы, отметил директор.

Сам Пудовкин тем временем намерен обратиться в суд с жалобой на транспортную компанию, которая занималась перевозкой звезды. Продюсер настаивает на проверке водителя автомобиля и технического состояния машины.

Лада Дэнс 5 августа попала в массовую аварию на трассе М-2 в Подольске Московской области. Ее продюсер позднее сообщил, что певица находится в тяжелом состоянии, с места ДТП ее на вертолете медицинской службы доставили в Институт микрохирургии мозга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в аварии, где пострадала Лада Дэнс, столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, еще один из участников ДТП получил тяжелую травму — перелом позвоночника поясничного отдела.