«Все спокойно»: чем оказался дрейфующий предмет в водах Севастополя

Губернатор Развозжаев: предмет в районе пляжа в Севастополе оказался не миной

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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Предыдущие сообщения о взрывоопасном предмете оказались ложными.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале сообщил, что предмет, дрейфовавший неподалеку от пляжа «Любимовка» в Севастополе, проверили спецслужбы флота. Сообщения о том, что это могла быть мина, не подтвердились.

«Тревога ложная. <…> Всем спецслужбам выражаю благодарность за бдительность. В Севастополе все спокойно», — написал представитель власти.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал население об обнаружении предмета, похожего на дрейфующую морскую мину в районе пляжа «Любимовка». К отслеживанию и обезвреживанию потенциально опасного предмета привлекли специалистов российского флота.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пляж на турецком курорте Шиле закрыли из-за обнаружения 28 мин.