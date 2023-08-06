Пушилин вручил звезды Героя ДНР экипажу танка «Алеша», разгромившего колонну ВСУ

Фото: Telegram / Официальный канал врио Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина / pushilindenis;5-tv.ru

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Защитники Донбасса совершили в зоне СВО настоящий подвиг, о котором говорят даже в стане врага.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что наградил экипаж танка «Алеша», который разгромил колонну ВСУ. Об этом государственный деятель написал в своем Telegram-канале.

«Наградил, как обещал, героический экипаж танка „Алеша"», — указано в публикации.

Пушилин напомнил, что российские военные в одиночку сумели отразить атаку восьми единиц техники противника на запорожском направлении. Известно, что российскими военными были ликвидированы два танка Т-72Б, бронетранспортер М113, а также пять БТР MaxxPro производства США.

Он отметил, что командир дивизии принимал участие в освобождении населенных пунктов на севере республики, и пообещал приставить его вместе со сослуживцами к государственным наградам ДНР.

Таким образом командиру дивизии — генерал-майору Игорю Анатольевичу Кузьменкову он присвоил звание Героя ДНР, а старшему лейтенанту Расиму Баксикову, лейтенанту Александру Левакову и наводчику-оператору Алексею Неустроеву вручил Звезды Героя ДНР.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шойгу наградит экипаж танка «Алеша», совершившего подвиг в зоне СВО.