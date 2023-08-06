Корабль «Прогресс МС-22» спас МКС от столкновения с мусором в космосе

«Прогресс МС-22» увел МКС от столкновения с мусором в космосе

Фото: www.globallookpress.com / Roscosmos

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В результате маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 500 метров.

Корабль «Прогресс МС-22» увел Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

По данным Центра управления полетами (ЦУП), двигатели космического корабля, пристыкованного к служебному модулю «Звезда» российского сегмента МКС, были запущены в 05:03 мск 6 августа и проработали 3 минуты 16 секунд, выдав импульс величиной 0,3 метра в секунду. В результате маневра средняя высота орбиты МКС возросла на 500 метров и составила 416,4 километра.

Стыковка «Прогресса МС-22» с модулем «Звезда» прошла 11 февраля 2023 года. За время пребывания в космосе двигатели космического корабля шесть раз осуществляли коррекцию орбиты МКС: 20 февраля, 8 марта, 30 апреля, 18 мая, 5 и 27 июля. Кроме того, 6 и 14 марта «Прогресс МС-22» осуществлял маневры уклонения МКС от космического мусора. Отстыковка от МКС и сведение корабля с орбиты запланированы на 18 августа текущего года, после 193 суток полета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские космонавты Дмитрий Петелин и Сергей Прокофьев провели шесть часов в открытом космосе, чтобы демонтировать оборудование с внешней стороны МКС и установить новое.