В новом фильме Владимира Высоцкого сыграет его точная копия Александр Шпагин

Фото: © РИА Новости / Галина Кмит

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Барда сыграет актер, который один в один он. Они просто схожи или это нездоровый фанатизм?

Российские кинематографисты снимают новый фильм про барда Владимира Высоцкого «Володя». Музыканта сыграет похожий на него, как две капли воды, актер и певец Александр Шпагин. Ему 48 лет и он из Благовещенска. С самого детства актер находится в образе артиста. За эти годы Шпагин даже приобрел идентичную походку и манеру речи.

В 2016 года издание KP.RU пообщалось с актером. Мужчина рассказал, что он занимался в музыкальной школе и освоил разные инструменты.

Когда он был ребенком, то увидел Высоцкого в кино. С тех пор бард стал его кумиром. Но вскоре пришла грустная весть про смерть любимого артиста. Тогда Шпагин убежал от родных в свою комнату и плакал так, «как будто потерял самого близкого человека». Высоцкий на долгие годы стал его примером для подражания.

С родителями Шпагин приезжал в Москву. Там они семьей посетили могилу барда. Тогда там не было памятника, но уже во взрослом возрасте мужчина вернулся на кладбище один. И смог увидеть статую кумира.

Шпагин похвастался, что с голосом у него такая же проблема, как и у Высоцкого — это несмыкание связок. Это когда тяжело взять высокие ноты и приходится петь с хрипотой в голосе.

Также режиссер картины «Володя» рассказал информационному агентству ТАСС, что они попытаются достигнуть стопроцентного сходства с легендарным артистом с помощью нейросети, которая наложит лицо Высоцкого на Шпагина. Петь бард будет своим голосом, а озвучит его сын Никита Высоцкий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как искусственный интеллект воссоздаст образ Высоцкого в кино.