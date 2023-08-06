СК возбудил уголовное по факту убийства 15-летней девочки в Белгородской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Подросток ушла из дома 4 августа, однако после прогулки не вернулась.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 15-летней девочки после обнаружения ее мертвой. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Подробностей случившегося мало, однако источник 5-tv.ru ранее раскрыл, что тело подростка было обнаружено в родном городе Разумном на местном кладбище.

По данным следствия, несовершеннолетняя вышла на прогулку в районе 18:00. На протяжении двух дней ее местонахождение оставалось неизвестным, а потом сотрудники СК и МВД в рамках инициированного после ее пропажи расследования наткнулись на жуткую находку со следами насилия.

СК по региону возбудил уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за совершение убийства. Следствие занимается установлением личности причастного к совершению тяжкого преступления. Расследование с целью установления остальных деталей и обстоятельств продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Екатеринбурге нашли тело мужчины, который бросил свою пятилетнюю дочь на улице.