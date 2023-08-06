Песков: Россия намерена контролировать регионы, указанные в Конституции страны

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Пресс-секретарь президента ответил на вопрос о планах России присоединить дополнительные территории Украины.

Россия хочет контролировать территории, которые принадлежат ей согласно Конституции РФ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста The New York Times о том, собирается ли Россия присоединять дополнительные территории Украины.

«Нет. Мы лишь хотим контролировать все территории, которые в настоящее время прописаны в нашей Конституции как наши», — подчеркнул Песков.

Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре прошлого года на этих территориях референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд стран отказались признавать результаты голосования, а киевский режим продолжил обстрелы жилых районов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как идет восстановление новых регионов России, где уже к 2030 году уровень жизни должен достичь среднероссийского.