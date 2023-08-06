В Севастополе сообщили о дрейфующей морской мине в районе пляжа «Любимовка»

Фото: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

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Губернатор региона предупредил местных жителей о возможном громком хлопке при ее ликвидации.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал население об обнаружении дрейфующей морской мины в районе пляжа «Любимовка». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В публикации указано, что объект удален от берега на 100 метров. Он движется в сторону Северной бухты, и об этом оповещены все оперативные службы.

По словам Развожаева, на месте уже работает российский флот. В каком именно состоянии находится мина — неизвестно. Возможны два варианта развития событий, уточнил он. Согласно первому, она будет отбуксирована в безопасное место, а второму — уничтожена прямо в акватории Черного моря.

«Может быть громко, поэтому предупреждаю заранее», — обратился губернатор к местным жителям.

Развожаев также призвал россиян следить за информацией только в достоверных источниках.

Несколькими днями ранее 28 неразорвавшихся мин нашли в черноморском районе Стамбула. Власти были вынуждены закрыть некоторые городские пляжи для посещения.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ подорвались на своих же минах под Угледаром.