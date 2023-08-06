«Я боюсь вмешательств»: Лачина рассказала, почему не посещает салоны красоты
Актриса Ирина Лачина рассказала, что не посещает салоны красоты из-за страха
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
У актрисы есть неудачный опыт с походом на массаж. Что же с ней там сделали?
Актриса Ирина Лачина поделилась в эфире одного из федеральных каналов своими секретами красоты и рассказала, почему не посещает салоны.
Женщина призналась, что ей удается держать себя в форме без особых усилий. Дочь актрисы Светланы Томы думает, что дело в хорошем генофонде. Она рассказала, почему избегает походов в салоны красоты.
«Я боюсь вмешательств в свой организм. Считаю, что один из секретов нормального внешнего вида — это как можно меньше подпускать к себе людей, которые делают процедуры», — заявила актриса.
Она также вспомнила одну историю. Однажды Лачина отправилась на массаж, уже на месте ей сказали отдыхать и положили на кушетку. Затем мастера оставили ее одну. Тогда она очень сильно страдала из-за того, что потеряла драгоценное время.
Единственное, что Лачина делает, чтобы оставаться молодой и красивой — это ест здоровую еду и много двигается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, почему актриса Лачина отказывается от откровенных сцен в кино.