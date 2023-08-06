МО РФ: средствами ПВО на территории Подольского района уничтожен дрон ВСУ
новость
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
Дрон был сбит на подлете к Москве.
Российские военные пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку при помощи беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Дрон ВСУ был сбит средствами ПВО 6 августа в 11:27 в Подольском районе. По данным Минобороны, атака киевского режима была направлена на объекты в Московской области.
«В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — сообщили в ведомстве.
Ранее о пресечении попытки удара беспилотником сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.
В Кремле ранее реагировали на атаки БПЛА по «Москва-Сити». Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, власти делают все необходимое для недопущения каких-либо последствий попыток подобных вражеских атак.
В МИД РФ подобные попытки ударов по мирным гражданам характеризуют не иначе как террористические акты.