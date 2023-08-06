Нить нефтепровода «Дружба» на территории Польши была отключена из-за утечки

Фото: Рюмин Александр / ТАСС

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Причины ЧП на северном участке магистрали расследуются.

На одной из нитей нефтепровода «Дружба» на территории Польши произошла разгерметизация. Трубопровод в настоящее время не функционирует. Об этом сообщает в аккаунте Twitter польский оператор магистрали PERN.

«Системы автоматики PERN обнаружили разгерметизацию трубопровода „Дружба“ в районе Ходеч на одной из двух ниток западного участка», — написано в публикации.

Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером, в субботу 5 августа. Прокачка энергоносителя была своевременно остановлена. Тем временем вторая нитка «Дружбы» работает в бесперебойном режиме.

В сообщении указано, что поврежденный трубопровод доставлял нефть в Германию. Сейчас дефицита топлива в Польше не наблюдается, местные автомобилисты и нефтеперерабатывающие предприятия имеют у нему доступ.

Компания устанавливает детали и обстоятельства, которые привели к утечке.

Нефтепровод «Дружба» начинается в Самарской области, проходя через Брянск, а затем разделяется на северный участок, проходящий по белорусской, польской и немецкой территориям, и южный, куда входят территории Украины, Чехии, Словакии и Венгрии.

Ранее 5-tv.ru писал, о попытке теракта на брянском участке «Дружбы».