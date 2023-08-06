«Бьюти-находки»: Ханна поделилась секретом роскошного тела после родов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / offi_hanna; 5-tv.ru

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Артистка даже на отдыхе не забывает про уход за собой.

Певица Анна Иванова, более известная под псевдонимом Ханна, продолжает приводить себя в порядок после второй беременности. По словам знаменитости, она скорректировала питание, а также начала принимать витамины и использовать скрабы, повышающие упругость кожи.

На днях певица показала фигуру в отражении зеркала. Артистка опубликовала ролик, на котором предстала в нижнем белье.

Стоит отметить, что супруга продюсера Пашу не стала раскрывать свой вес, а лишь отметила, что даже во время отдыха не забывает про уход за собой.

«Буду делиться с вами каждый день по одной бьюти-находке», — заявила она.

Певица и продюсер Пашу, настоящее имя Павел Курьянов, вместе уже 12 лет. За генерального директора лейбла Black Star модель вышла замуж в 2015 году. Через три года у них родилась первая дочь Адриана, а в начале 2023 на свет появилась Камилла.

Артистка не стала уходить в декрет, чтобы ухаживать за новорожденной дочерью. Она делилась с общественностью тем, что уже привыкла жить в режиме многозадачности.

Сильная тяга к работе привела к тому, что некоторое время назад у блондинки возникли проблемы со здоровьем. Ханна вышла на связь с поклонниками с капельницей в руке. Позднее выяснилось, что супруги решили вместе пройти курс витаминов в таком формате, добавив, что здоровье — это то, что они всегда держат под строгим контролем.

Ранее 5-tv.ru писал, что исполнительница хита «Омар Хайам» Ханна рассказала о жизни с мужем.

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