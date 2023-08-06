Белоусов сообщил о готовности России к запуску беспилотной авиации

Фото: Чернохатова Наталья / ТАСС

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Отечественные образцы беспилотников ничуть не уступают мировому уровню.

Россия готова к запуску новой отрасли, которая предусматривает создание беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в рамках интенсива «Архипелаг-2023».

По словам государственного деятеля, состоявшийся в Новосибирске интенсив доказал готовность страны к старту производства. Все еще отсутствуют некоторые компоненты, отметил он, однако существуют образцы и прототипы, на основе которых они могут быть успешно созданы. Объем работы в отрасли БАС будет очень большим, добавил он.

«А уже если говорить про линейку самих беспилотных авиационных систем, то она практически полная», — прокомментировал Белоусов.

Первый вице-премьер обратил внимание — российские образцы беспилотников не уступают по критериям мировым, а некоторые и вовсе превосходят их. Он подчеркнул, что услугами производителей отечественных двигателей пользуются и за рубежом.

Стратегия развития беспилотной авиации была разработана по поручению главы РФ Владимира Путина. В конце 2022 года он обратился к правительству РФ с инициативой. Реализация стратегии предусматривает запуск предприятий, занимающихся выпуском составляющих, а также полной сборкой аппаратов, их испытанием и подготовкой программного обеспечения. Стратегия развития была утверждена кабмином до 2030 года и на перспективу до 2035 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что беспилотная авиация в России в будущем может начать перевозить людей.