В России подорожало вторичное жилье

Вторичное жилье подорожало в России на 12% с начала года

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

Все чаще выбор россиян стал падать на готовые квартиры. Но почему?

Средняя стоимость вторичного жилья в России с начала года увеличилась на 12%, сообщают «Известия».

Основная причина — ограничение околонулевых ставок по ипотеке, которые установили девелоперы. На ситуацию оказало сильное влияние подорожание ремонта — покупатели все чаще стали делать выбор с новостроек на готовое жилье.

По прогнозам экспертов, до конца 2023 года цена на квадратный метр «вторички» может повыситься еще на 3-5%.

Интерес объясним: в Москве выросла популярность микроквартир и апартаментов

Депутат Госдумы Александр Якубовский считает, что «вторичка» стала стоить больше из-за роста цен на новостройки. В 2022 году стоимость нового жилья выросла на 22,6%.

Ранее 5-tv.ru писал, что ипотечным банкротам оставят единственное жилье.