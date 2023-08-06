Без них никуда: Бейонсе возит на гастроли личные сиденья для унитаза

Фото: www.globallookpress.com / Beyonce

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Исполнительница тратит тысячи долларов на транспортировку этого груза.

Бейонсе всегда возит с собой на гастроли сиденья для унитаза. Это одно из требований певицы к команде. О прихотях всемирно известной исполнительницы рассказало издание The Sun.

В Сети появилась фотография, на которой изображена коробка с надписью «сиденья для унитаза», а рядом с ней был указан псевдоним исполнительницы. Отмечается, что артистка платит тысячи долларов, чтобы возить с собой подобный груз.

Также источник газеты рассказал о других необычных требованиях исполнительницы. К примеру, для Бейонсе и ее сопровождения всегда готовят огромную обеденную зону. При этом другому персоналу запрещено приближаться к столу ближе чем на 50 метров.

Кроме того, у Бейонсе есть собственный гольфкар, завешенный черной тканью. Это необходимо, чтобы скрыть ее личность, когда артистка передвигается за кулисами.

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