«Маменькины сынки»: Лера Кудрявцева обрушилась с критикой на мужчин

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Неизвестно, что именно так разозлило знаменитость.

Телеведущая Лера Кудрявцева раскритиковала современных мужчин за их характер. Гневным сообщением 52-летняя телеведущая поделилась в своем блоге.

По словам знаменитости, она часто видит нарциссов, маменькиных сынков и инфантильных мальчиков. Кудрявцева добавила, что мужчины перестали играть роль глав семейства, но продолжают считать себя таковыми. Чем вызвана столь гневная тирада, телеведущая решила не рассказывать.

«Но в последнее время мои наблюдения, к сожалению, не в пользу сильного пола. Мужчины отстранились от всего, но до сих пор считают себя главой семейства», — написала знаменитость.

Лера Кудрявцева раскрыла секрет своей вечной молодости

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лера Кудрявцева отправилась в отпуск во Францию. Телеведущая даже смогла прогуляться по самой узкой улице в мире под названием Андроуно (L’Androuno) — ее ширина составляет всего 29 сантиметров. Также она встретилась с подругами, которых видит один-два раза в год.