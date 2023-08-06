Фото: www.globallookpress.com / Ivan Damanik

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Эпицентр стихии располагался недалеко от городов Цзинань и Дэчжоу.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Китае, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр стихии располагался в 76 километрах к северо-западу от города Цзинань (население свыше четырех миллионов человек), а также в 32 километрах к юго-востоку от города Дэчжоу (население около 700 тысяч человек). Очаг залегал на глубине 25 километров.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

6 февраля Турцию поразили два мощных землетрясения. С разницей в более чем девять часов на юго-востоке страны зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7 и 7,6. Погибли десятки тысяч людей и еще больше получили ранения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стамбул готовят к новому и, возможно, разрушительному землетрясению.