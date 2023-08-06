«Попытка устрашения»: зачем Киев объявил зоной военной угрозы порты России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Lyskin; Rutply / Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Представители украинской власти сделали громкое заявление после террористической атаки на российское гражданское судно.

Объявление Украиной шести российских портов в Черном море зоной военной угрозы — это акт устрашения, попытка посеять панику среди граждан России и сорвать им отдых в черноморских курортных городах. Таким мнением в комментарии 5-tv.ru поделился военный эксперт Василий Дандыкин.

Он подчеркнул, что шаг украинской стороны имеет, в первую очередь, информационную, политическую подоплеку, однако и к такой очевидной браваде нужно относиться со всей серьезностью.

«Это заявление показывает всю сущность киевского режима, поддерживаемого Западом», — пояснил эксперт.

По мнению Дандыкина, заявление Киева вызвано тем, что Россия приостановила участие в зерновой сделке, что обернулось для Украины потерей большой выгоды. Это признают сами представители киевского режима, отметил эксперт.

«Я думаю, у нас будут выработаны дополнительные меры по обороне водной акватории после нападения на наш танкер. Для этого есть все возможности и у Черноморского флота, и у береговой охраны ФСБ России. Думаю, будут привлекаться и новые возможности. Появилось сообщение, что прошел испытание дрон „Гастелло“, который может действовать ночью. Вполне вероятно, что его можно использовать и в морских условиях», — заявил Дандыкин.

Он добавил, что российские военные предпринимают меры по выявлению и уничтожению пунктов базирования и производства украинских беспилотников на всем побережье Украины — от Измаила до Очакова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина объявила зоной военной угрозы шесть российских портов в Черном море. Речь идет об акватории внутреннего и внешнего рейдов Анапы, Новороссийска, Геленджика, Туапсе, Сочи и Тамани.