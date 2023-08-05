Появились кадры с места ДТП, в котором пострадала певица Лада Дэнс

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Артистка получила черепно-мозговую травму.

В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры с места ДТП, в котором пострадала певица Лада Дэнс (Лада Волкова).

Авария произошла вечером на трассе М-2 в подмосковном Подольске. На дороге столкнулись три автомобиля, артистка находилась в одной из них — такси. На кадрах видно, что машину от удара выбросило с дороги. Повреждена передняя часть авто.

Известно, что вчера Лада Дэнс находилась в Сочи. Сегодня прилетела в Москву в аэропорт Домодедово. Живет певица на Рублевке. Путь до дома как раз проходит через Подольск.

В результате аварии артистка получила черепно-мозговую травму. Также пострадали еще три человека. Один из них находится в тяжелом состоянии в реанимации.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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