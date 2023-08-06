Не торопите события: китайский гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2023 года

Фото: 5-tv.ru

Следующие семь дней обещают быть интересными. На что следует обратить внимание?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 7 по 13 августа 2023 года основателя школы китайской метафизики Елены Егоровой, основанные на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя начнется достаточно благоприятно, но не стоит с первых же дней приступать к каким-либо рискованным делам. Желательно сделать акцент на сохранении того, что уже приобретено и заработано.

Конец недели будет довольно напряженным, поэтому стоит повременить с какими-то важными, резкими и особенно эмоциональными решениями. Начало августа — не время кардинально менять свою жизнь.

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Понедельник, 7 августа 2023 года

Фото: 5-tv.ru

Это день Огненного Петуха. Все, что начато в этот день, множится многократно, поэтому можно смело подписывать соглашения, открывать бизнес, заниматься переездом и покупкой недвижимости. При этом понедельник не подходит для свадеб и начала новых отношений. Вступать в новую должность также не стоит, как и брать кредиты, начинать судебные дела. Помните, все в этот день множится: мы же не хотим умножать негативные аспекты нашей жизни?

В понедельник стоит предельно внимательно относиться к самочувствию, поскольку можно заработать травмы или подхватить какой-нибудь вирус. В этот день многих ждут проблемы с противоположным полом, поэтому старайтесь не встревать в конфликтные ситуации и не выяснять отношения со второй половинкой.

День считается удачным для людей, рожденных с элементом личности Вода Ян. А вот осторожными в этот день следует быть людям с картой Петуха. В особенности стоит опасаться телесных травм и дорожно-транспортных происшествий.

Самые благоприятные часы для важных дел — с 11:00 до 13:00 и с 17:00 до 19:00. Неблагоприятные — с 5:00 до 07:00.

Вторник, 8 августа 2023 года

Фото: 5-tv.ru

Во вторник, день Собаки, все события и приобретения будут множиться. С 7 на 8 число осуществляется переход из месяца Козы в месяц Обезьяны. Именно поэтому понедельник и вторник будут днями наполнения. В это время особенно благоприятно начинать те дела, которые вы бы хотели приумножить в своей жизни.

Но в то же время есть и ряд ограничений: не стоит брать кредиты, не стоит начинать какие-то судебные дела, не стоит выяснять отношения в такой период времени. И нужно быть очень аккуратными во время движения на дороге.

В этот день могут встретиться на вашем пути и другие задержки и препятствия. День не подходит для покупки или продажи недвижимости, для начала проектов, у которых есть четкие сроки, поскольку, скорее всего, вы в них уложиться не сможете. Также не рекомендуется путешествовать в этот день.

8 августа является днем без богатства: все действия, которые вами будут осуществляться для привлечения дальнейшей прибыли, окажутся безуспешными, поэтому считается, что в такой день вообще не стоит начинать дела, связанные с финансами. Стоит перенести на другой день подписание договоров, не делать каких-то коммерческих презентаций, не запускать рекламные проекты, не сдавать недвижимость в аренду и не покупать ее для этих целей.

День считается удачным для людей, рожденных под знаком Вода Инь. Перед вами откроются особые возможности, поэтому не упустите их. А вот осторожными в этот день следует быть людям с картой Собаки.

Самые благоприятные часы для важных дел — с 11:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00. Неблагоприятные — с 07:00 до 9:00.

Среда, 9 августа 2023 года

Фото: 5-tv.ru

Среда — день Земляной Свиньи. Достаточно благоприятный день: очень хорошо заниматься планированием, подписанием контрактов. Прекрасно пройдут любые путешествия, можно спокойно организовывать свадьбу и начинать ремонт. Неблагоприятно переезжать, заниматься юридическими делами либо разделом имущества, поскольку все в этот день должно быть сбалансировано. Не планируйте дела, в которых хотите выиграть, так как энергии дня все-таки приводят все силы в баланс.

День считается удачным для людей, рожденных с элементом личности Дерево Ян. Может не повезти тем, у кого в карте есть Змея. У этих людей могут произойти непредвиденные события, так что стоит проявить осторожность.

Самые благоприятные часы для важных дел — с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 21:00. Неблагоприятные — с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00.

Четверг, 10 августа 2023 года

Фото: 5-tv.ru

Четверг — день Металлической Крысы. Хорошо на этот день планировать дела, от которых вы бы хотели получить некий длительный эффект. Благоприятно задуматься о свадьбе, открытии бизнеса, подписании документов, покупке имущества. Очень хороший день для инвестирования, медицинских процедур. Также этот день идеально подходит для того, чтобы завести домашнее животное.

День не подходит для начала ремонта, поскольку он может значительно затянуться.

День считается удачным для людей, рожденных с элементом личности Дерево Инь. Осторожными в этот день стоит быть людям, у которых в карте есть Лошадь.

Самые благоприятные часы для важных дел — с 17:00 до 19:00. Неблагоприятные — с 09:00 до 11:00.

Пятница, 11 августа 2023 года

Фото: 5-tv.ru

Пятница — день Металлического Быка. Конец рабочей недели подходит для начала новых проектов, принятия новой должности, подписания соглашений, открытия бизнеса. Можно начинать ремонт, закладывать фундамент дома, покупать имущество.

При этом день не является особенно благоприятным, так как за ним следует день разрушения. Пятница не подходит для переезда, также нежелательно отправляться в путешествие.

День считается удачным для людей, рожденных с элементом личности Огонь Ян. Осторожными в этот день стоит быть людям, у которых в карте есть Коза.

Самые благоприятные часы для важных дел — с 15:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00. Неблагоприятные — с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 21:00.

Суббота, 12 августа 2023 года

Фото: 5-tv.ru

Суббота — день Тигра. Он не подходит для важных дел, лучше всего отдать предпочтение отдыху. Планировать свадьбу, начинать ремонт, путешествовать — крайне не рекомендуется. Ваши планы могут быть нарушены из-за непредвиденных обстоятельств. Также не стоит навещать близких, если они лежат в больнице, поскольку можно в этот день заработать проблемы со здоровьем.

При этом суббота подходит как для налаживания взаимоотношений, так и для мягкого расставания.

День считается удачным для людей, рожденных с элементом личности Огонь Инь. Аккуратными в этот день стоит быть людям, у которых в карте есть Обезьяна.

Самые благоприятные часы для важных дел — с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 21:00. Неблагоприятные — с 09:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00.

Воскресенье, 13 августа 2023 года

Фото: 5-tv.ru

Воскресенье — день Водяного Кролика, он достаточно сложный, поэтому не стоит планировать путешествия, переезд, начало ремонта и свадьбу. Можно ходить на свидания, организовать встречи или просто отдыхать. Не занимайтесь какими-то рискованными видами деятельности, экстремальными видами спорта.

День считается удачным для людей, рожденных с элементом личности Земля Ян. Осторожными в этот день стоит быть людям, у которых в карте есть Петух.

Самые благоприятные часы для важных дел — с 05:00 до 07:00 и с 11:00 до 13:00. Неблагоприятные — с 09:00 до 11:00, с 13:00 до 15:00 и с 17:00 до 19:00.