Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму в ДТП: подробности

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

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По последним данным, пострадали четверо. Помимо певицы, тяжелую травму получил еще один человек.

Певица Лада Дэнс (Лада Волкова) попала в аварию на трассе М-2 в городе Подольск Московской области. Как сообщила 5-tv.ru ее знакомая Мария, артистка получила черепно-мозговую травму.

Изначально корреспондент 5-tv.ru звонил самой певице, но трубку подняла Мария. В момент аварии она находилась рядом с артисткой. На вопрос о том, как все произошло, женщина ответить не смогла.

«Я не могу объяснить, потому что сама не совсем все помню. Мы попали в аварию. (У Лады Дэнс. — Прим. ред.) черепно-мозговая (травма. — Прим. ред.)», — рассказала Мария.

По данным 5-tv.ru, на трассе столкнулись три автомобиля, певица находилась в такси. Всего пострадали четыре человека. Предварительно, один из них также получил тяжелую травму — перелом позвоночника поясничного отдела.

Известно, что еще вчера Лада Дэнс находилась в Сочи. Сегодня прилетела в Москву в аэропорт Домодедово. Живет артистка на Рублевке. Путь до дома как раз проходит через Подольск.

На месте работают экстренные службы. Детали произошедшего устанавливаются.

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