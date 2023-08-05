На Украине сообщили о взрывах в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях
Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova
Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ. Речь идет о Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях.
Ранее почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.
Ранее, писал 5-tv.ru, в Минобороны сообщили, что ВС страны нанесли групповой удар возмездия по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров и местам их изготовления в районе Одессы.