На Украине сообщили о взрывах в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ. Речь идет о Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Ранее почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Минобороны сообщили, что ВС страны нанесли групповой удар возмездия по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров и местам их изготовления в районе Одессы.