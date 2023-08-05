Певица Лада Дэнс попала в ДТП в Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Читайте нас в: Дзен Новости

Предварительно, артистка получила тяжелую травму.

Певица Лада Дэнс (Лада Волкова) попала в ДТП в подмосковном Подольске. По данным 5-tv.ru, несколько машин столкнулись на трассе М-2. Сама артистка находилась в такси.

Предварительно, певица получила черепно-мозговую травму. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Елена Папанова попала в ДТП в Москве.