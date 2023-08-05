Лучше не шутить: каковы шансы выжить после удара током высокого напряжения

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; Instagram* / lev_averbakh_coris; 5-tv.ru

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Как обезопасить себя от сильного напряжения?

Недавно стало известно о том, что двое подростков из Тувы налетели на высоковольтный провод, который много лет свисал в полях с линии электропередачи (ЛЭП). Лошадь, на которой скакали парни, погибла от мощного удара. На данный момент несовершеннолетние находятся в больнице.

5-tv.ru решило поинтересоваться у генерального директора частной скорой помощи КОРИС Льва Авербаха о том, каковы шансы выжить, после удара током?

По словам эксперта, здесь работают такие же механизмы, что и при ударе молнии, ведь провод был сильного напряжения.

«Как раз там провода с сильным напряжением и учитывая то, что такое крупное животное погибло. Сразу взяла на себя этот удар. Ребятам повезло в какой-то степени», — отмечает он.

Авербах отмечает, что прежде всего, чтобы обезопасить себя, нужно объезжать все, что болтается и висит с проводами. Чтобы воздействие тока прекратилось быстрее, человека нужно оперативно доставить в больницу, чтобы не было остановки сердца.

По словам директора частной скорой помощи, ожоги поверхности вылечат. Конечно, если это не четвертая степень.

«Поверхностные ожоги первой, второй и даже третей степени вылечивают, но сроки большие. Но это не самое страшное. Остановка сердца вполне может быть. <…> Не представляю, как быстро их там нашли в полях, в степи. Такая это непростая история. С током вообще лучше не шутить», — констатирует Авербах.

Шансов выжить после удара током достаточно много. Все зависит от силы напряжения и места столкновения, отмечает эксперт. Однако попадание может быть и в голову, поэтому в таком случае вероятность остаться в живых резко уменьшается.

«Первая помощь будет только в быстром попадании в стационар. Под контроль, под мониторы, чтобы не было нарушения сердечного ритма. Это единственное, что можно сделать. Как можно быстрей доставить в какую-то медицинскую организацию, где будут наблюдать за пациентом», — заключает генеральный директор частной скорой помощи.

Ранее 5-tv.ru писал, можно ли выжить после удара молнии.

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