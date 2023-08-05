В ООН призвали воздержаться от эскалации конфликта после атаки на танкер РФ

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Российское судно «Сиг», предположительно, было повреждено морским дроном.

В офисе генерального секретаря ООН призвали стороны конфликта воздержаться от дальнейшей эскалации после атаки на российский танкер в Керченском проливе.

«Мы видели сообщения об инциденте. ООН не может подтвердить эти сообщения. Мы решительно подтверждаем наш призыв ко всем заинтересованным воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта», — цитирует ТАСС заявление организации.

До этом стало известно, что российский танкер «Сиг» получил повреждение в Керченском проливе. Пробоина образовалась в области машинного отделения. В Федеральном агентстве морского и речного транспорта сообщили, что танкер был атакован, предположительно, морским дроном.

Получив повреждения, судно осталось на плаву, на его борту никто не пострадал. Предотвратить затопление танкера помогли оперативные действия двух судов Морспасслужбы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два буксира направились к месту происшествия с танкером «Сиг» около Керчи.